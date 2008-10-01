Стракан: Нам не стыдно за этот матч

Главный тренер "Селтика" Гордон Стракан после матча Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (0:1) назвал испанский клуб одной из лучших команд Европы, сообщает «Спорт Экспресс». "Мы отлично выглядели в первом тайме. После 55-й минуты ситуация на поле изменилась, и "Вильярреал" прижал нас к воротам. Матч пошел не так, как планировалось, но нам не стыдно за него, поскольку мы играли против одной из лучших команд Европы. Хорошо сработали замены, поскольку они доставили проблемы защите соперника. Вообще, этот поединок с испанцами стал первым за долгое время выездным матчем нашей команды, который мне понравился. Посмотрим, как мы сыграем в оставшихся встречах, - отметил Стракан. - Не могу сказать, был ли фол в том моменте, после которого судья назначил штрафной, в итоге приведший к голу в наши ворота. Но в любом случае, надо признать, что реализовавший его Маркус Сенна - игрок мирового класса".