Парейко: Если победим «Локомотив», появится уверенность

Вратарь "Томи" Сергей Парейко пропустит матч с "Локомотивом", который состоится в эту субботу, из-за дисквалификации. В поединке с ЦСКА после удаления Парейко защищать ворота вышел молодой голкипер Артем Ребров. Эстонец считает, что его одноклубник доиграл матч с армейцами уверенно, передает «Спорт Экспресс». - Тогда я просто пожелал ему удачи, ведь главным было психологическое состояние. Волнение, конечно, присутствовало, сказалась ситуация неожиданности. Но я надеялся, что он до перерыва успеет почувствовать игру и немного успокоиться. Считаю, что он достаточно уверенно отыграл, явных ошибок не допустил, - приводит слова Парейко официальный сайт "Томи". - Что думаете о ближайшем сопернике "Томи" московском "Локомотиве"? - Возможно, что там идет какой-то процесс строительства команды, потому что вроде и лидеры есть, но они как-то нестабильно играют. - За счет чего в матче с "Локо" можно достичь положительного результата? - Конечно, дома нужно стремиться к максимально положительному результату, то есть к победе. За счет дисциплины, за счет желания победить. Наша турнирная ситуация еще достаточно шаткая, и если нам удастся добиться в игре с "Локомотивом" положительного результата, то у команды появится дополнительная уверенность и мы будем более раскрепощено действовать в последних играх.