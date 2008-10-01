Пюэль: У нас очень сложная группа

Наставник "Лиона" Клод Пюэль на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с "Баварией" (1:1) отметил, что ничья стала справедливым итогом встречи. "Мы довольны результатом, хотя больше обрадовались бы победе. Но, в конце концов, ничья - справедливый итог, - приводит слова Пюэля «Спорт Экспресс». - "Бавария" играла очень хорошо, особенно, во втором тайме. Мы тоже выглядели неплохо. Смело атаковали и вообще произвели очень неплохое впечатление в первой половине встречи. У нас было много шансов забить, и если бы реализация была чуть лучше, то мы бы увезли из Мюнхена три очка. Во второй половине встречи команда немного подсела, стала играть от обороны и все больше уставала. Поэтому мы и не смогли победить. У нас очень сложная группа, и каждый матч в ней будет таким же непростым, как и игра с "Баварией".