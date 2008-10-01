Исинбаева стала лучшей легкоатлеткой Европы-2008

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева была признана Европейской ассоциацией легкой атлетики (EAA) лучшей легкоатлеткой Европы 2008 года. Как сообщает агентство «Весь спорт», 26-летняя Елена Исинбаева с большим преимуществом выиграла интернет-опрос среди федераций-членов EAA, болельщиков и журналистов, который ежегодно проводит европейская ассоциация для определения лучших спортсменов. В 2008 году российская спортсменка не проиграла ни одного старта на открытом воздухе из десяти, в которых принимала участие, и выиграла золотую олимпийскую медаль в Пекине с мировым рекордом – 5,05 м. В зимнем сезоне Исинбаева также установила мировой рекорд 4,95 м и победила на чемпионат мира в помещениях в Валенсии. Исинбаева становится лучшей легкоатлеткой Европы во второй раз. В прошлый раз это произошло в 2005 году. Однако за последние пять лет она ни разу не опускалась ниже третьего места в голосовании. Елена Исинбаева лично получит приз на конференции EAA в Амстердаме в конце октября.