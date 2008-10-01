В Подмосковье начинают строить первую в России трассу "Формулы 1"

Строительство первой в России трассы "Формулы 1" начинается в Волоколамском районе Подмосковья. Первый камень в основание этого спортивного сооружения будет заложен в среду знаменитым гонщиком "Формулы 1" Дэвидом Култхардом, специально приехавшим для этого в Россию, и автором проекта немецким архитектором Германом Тильке. Многофункциональный автодром Moscow Raceway будет расположен в 77 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе, сообщили ИТАР-ТАСС в одноименной компании. Его строительство завершится в 2010 году. Инвестиции составят около 5,5 млрд руб. Строительством будут управлять немецкие фирмы. Исполнительный директор проекта г-н Ганс Гайст рассчитывает, что уже в июне 2010 года автодром сможет провести первые гонки. После постройки на кольце Moscow Raceway можно будет проводить соревнования по авто- и мотоспорту любого уровня. Длина подмосковной трассы "Формулы 1" составит 3 км 878 метров. На ней будет 15 виражей. Трасса рассчитана на среднюю скорость 184,4 км в час - гонщики будут проходить кольцо примерно за 75 секунд. Автодром сможет принимать до 100 тысяч посетителей одновременно.