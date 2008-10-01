На чемпионате мира по футзалу Россия стартует матчем с кубинцами

Двадцать сборных, в том числе и российская, принимают участие в стартующем во вторник в Бразилии чемпионате мира по футзалу. Наша сборная свой стартовый матч на мировом первенстве проведет в четверг против кубинцев. Команды разбиты на четыре группы. В квинтет "А", помимо россиян и кубинцев, жребий определил Бразилию, Соломоновы острова и Японию. Основными конкурентами россиян по группе "А" старший тренер сборной Олег Иванов назвал, сборную Бразилии, которая дома будет играть с повышенной мотивацией, и команду Японии, победившую в 2006 году в чемпионате Азии. На предварительном этапе каждая сборная проведет по четыре матча. По две лучшие команды из каждой группы выходят в следующий тур, где оставшиеся 10 участников снова будут поделены, но уже на две группы, чтобы сыграть трижды. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Главными претендентами на титул местные журналисты называют испанцев, побеждавших в двух последних первенствах - в Гватемале в 2000 году и в Китае в 2004 году, и трехкратных чемпионов мира бразильцев. В пользу испанской команды говорит сильное выступление на последних турнирах, когда они обыгрывали бразильцев. Южноамериканцы могут, в свою очередь, рассчитывать на традиционно мощную поддержку болельщиков, отмечает ИТАР-ТАСС.