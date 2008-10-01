Гандбол. Украина проиграла борьбу за Евро-2012

Сегодня, 30 сентября, в Вене в ходе девятого отчетно-выборного конгресса Европейской федерации гандбола (ЕГФ) была выбрана страна-хозяйка Евро-2012. На проведение женского турнира претендовала Украина, однако голландская заявка получила в два раза больше голосов, чем украинская, информирует пресс-служба Союза гандболистов России (СГР). Таким образом, Евро-2012 пройдет в декабре в Нидерландах. Очередной Чемпионат Европы у мужчин примет Сербия, чья кандидатура, в свою очередь, нашла большую поддержку, чем заявка Франции. На настоящий момент остается неясным, в каком году - 2011 или 2012 - состоится этот турнир. Неопределенность вызвана тем, что ведущие в гандбольном смысле страны Старого Света ратуют за перенесение сроков проведения первенств континента. В настоящее время они проводятся зимой, в разгар гандбольного сезона. В качестве альтернативы предлагаются либо весна (после окончания национальных чемпионатов), либо осень (на манер волейбола и баскетбола). В этой связи на конгрессе ЕГФ была создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос о переносе сроков проведения чемпионатов Европы на начало или конец гандбольного сезона. Чемпионаты континента 2010 года среди юниоров и юношей пройдут соответственно в Словакии и Черногории. Конгресс также отверг предложение Албании сделать Косово действительным членом ЕГФ. В настоящее время эта территория имеет статус ассоциированного члена с правом участия в европейских кубках, сообщает «РИА«Новости». Сохранили свои посты высшие чины ЕГФ: норвежец Тор Лиан еще четыре года будет президентом, а француз Жан Брио - вице-президентом федерации. На конгрессе также было решено сделать некоторые уступки клубам, требовавшим участия в распределении прибылей, в плане перераспределения доходов от проведения европейских первенств. Клубы получат 10% от доходов (но не менее 400 тысяч евро) за то, что отпускают игроков в сборные по ходу чемпионатов своих стран, эти же деньги пойдут на выплаты страховых премий гандболистам, получившим травмы в ходе европейских первенств.