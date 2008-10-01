Лаудруп: Проблемы с составом у «Спартака» есть

Главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп перед ответным матчем Кубка УЕФА против «Баника» посетовал на проблемы с составом. «Мы играем дома и должны выигрывать. «Баник» будет играть на контратаках, поэтому нам нужно быстро играть в пас - передаёт слова Лаудрупа «Газета.Ru». - В клубе есть проблемы с составом. Не будут играть Йиранек, Штранцль, не совсем здоров Советкин. Не принято решение по Быстрову, но главное, что он готов сыграть. Павленко набрал форму и чувствует себя лучше. На счёт Веллитона нужно ещё подождать».