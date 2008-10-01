Гюбшман: Все матчи начинаются при счете 0:0

1 октября 2008, 11:56

В нынешнем сезоне по количеству .времени, проведенного на поле, Томаш Гюбшман может дать фору большинству своих партнеров. Один матч он пропустил (домашний с затлорожским «Металлургом»), однажды вступил в игру со скамейки запасных (на 71-й минуте во встрече с «Металлистом» заменил Мариуша Левандовски), в остальных случаях выходил на поле в стартовом составе «Шахтеpa». Нет практически никаких сомнений, что чешский опорный полузащитник с первой минуты начнет и поединок с «Барселоной», отмечает «Спорт.com.ua». - В поединке с донецким «Металлургом» ваша команда была очень близка к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию, которая на тот момент составляла пять матчей. Что помешало довести дело до победы? - Ответ лежит на поверхности. Мы позволили соперникам сравнять счет, когда до финального свистка оставалось совсем ничего. Вот что помешало. Мне кажется, это произошло вследствие командной, тактической ошибки. В конце матча нужно было дорожить мячом, не спешить с передачами на нападающих, которые часто оказывались неточными. При такой игре соперники получали возможность для проведения контратак и тем самым изматывали нас. На последних минутах это, на мой взгляд, сказалось. -Один мой знакомый болельщик «Шахтера» сказал: «Лучше бы они в конце матча выбивали мяч на трибуны и тянули время». - «Шахтер» не должен опускаться до такого уровня. Если мы будем так играть, те же болельщики начнут освистывать команду. - Нервотрепки можно было избежать, если бы «Шахтер» забил в ворота соперников не один, а хотя бы два мяча. - Безусловно. Моментов для взятия ворот у нас было достаточно много, но реализация, как это часто бывало и раньше, оказалась не на высоте. Ни для кого не секрет, что 1:0 - скользкий счет. Соперникам нечего терять, они начинают смелее идти в атаку. Тут и могут возникнуть проблемы. -Интересно, почему игроки «Шахтера» редко используют дальние удары? -Почему же? Донецкому «Металлургу» Илсинью забил из-за пределов штрафной площади... - Но это случилось после неудачной скидки одного из соперников, а не в результате какой-то продуманной комбинации. - Чтобы случился гол, всегда кто-то должен допустить ошибку. Сам мяч в ворота не залетит. На тренировках мы отрабатываем дальние удары, но, судя по вашему вопросу, в игре это не заметно. С другой стороны у нас хватает моментов, когда можно забивать из пределов вратарской площадки, но этого не происходит. Почему? Вот в чем вопрос. - Что происходит с «Шахтером» в нынешнем чемпионате? Игроки вашей команды снизили требования к себе или соперники сильнее? - Если бы я только знал... И не только я. Наверное, мы бы еще после первого тура сделали какие-то выводы и начали побеждать. - То есть получается команда, что играет как раньше, с тем же настроем, но результата нет? - Не знаю, что ответить на этот вопрос. - Насколько сложно будет после очередной осечки в чемпионате страны готовиться к матчу с «Барселоной»? В сложившейся ситуации ведь не мудрено окончательно потерять уверенность в своих силах. - Лига чемпионов - это другой турнир, другие команды. Мотивация и настрой будут на соответствующем уровне. Что касается результата, то здесь нельзя ничего гарантировать. Нас ожидает встреча с очень серьезным соперником. - Смотрели последние игры «Барселоны»? Реально ли вообще совладать с атакующей линией гранатово-синих, которую составляют Лионель Месси, Тьерри Анри, Самуэль Это'О? - А что они не люди? - Люди, которые забивают с завидной регулярностью... - Все матчи начинаются при счете 0:0. Все возможно. Мы уже обыгрывали «Барселону» в групповом турнире Лиги чемпионов. Тогда у каталонцев был не менее сильный состав, чем сейчас. - Позвольте с вами не согласится. Тогда «Шахтер» встречался с «Барселоной» в последнем туре, когда испанцы уже гарантировали себе путевку в следующий раунд. - Ну и что с того? В их составе были Виктор Вальдес, Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси. Это плохие футболисты? Они были настроены проиграть? Конечно же, нет. Но мы сумели тогда обыграть каталонцев. Не спорю, что в «Барселоне» собраны игроки высочайшего класса, но играть можно со всеми. -В любом случае, теперь перед встречей с «Барселоной» ситуация несколько иная. Это будет матч команд, которые в стартовом туре набрали по три очка, иными словами - поединок за лидерство в группе. -Формально это, конечно, так. Но о том, кто лидер в нашей группе, можно будет говорить только после шестого тура.

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