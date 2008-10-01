Годунок готов сыграть с «Копенгагеном»

Сегодня из аэропорта Внуково футболисты "Москвы" отправятся в Данию на ответный матч первого раунда Кубка УЕФА с "Копенгагеном". Главный тренер "горожан" Олег Блохин взял в поездку 16 игроков: вратари: Жевнов, Амельченко; защитники: Годунок, Йоп, Шешуков, Кузьмин, Набабкин; полузащитники: Иванов, Ребко, Рикарду, Самедов, Быстров, Чеснаускис, Епуряну; нападающие: Стрелков, Бракамонте, сообщает «Спорт Экспресс». В матче не примут участия защитник Губник и форварды Ставпец и Лопес, оставшиеся в Москве. Не заявлены для участия в Кубке УЕФА защитники Дакоста и Окоронкво, хавбеки Крунич и Вукич. Продолжают восстанавливаться после травм Калешин и Чижек. Между тем, оправился от повреждения капитан "Москвы" Дмитрий Годунок.