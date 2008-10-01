В Риге московское «Динамо» поддержат 50 болельщиков

Целая делегация поклонников московского "Динамо", насчитывающая почти 50 человек, прилетела сегодня утром в столицу Латвии Ригу. В аэропорту болельщиков встретил автобус, предоставленный рижским клубом, отмечает «Спорт Экспресс». Впереди москвичей ждет насыщенная программа, в которую войдут экскурсия с гидом по городу, посещение торговых центров и даже банкет по окончании матча. Представитель бело-голубых Наталья Басова, прилетевшая вместе с болельщиками, поблагодарила латышский клуб за отличную организацию встречи. "Рижане сделали все от них зависящее, чтобы мы чувствовали себя здесь комфортно, а самой организацией встречи можно только восхищаться", - отметила Басова.