«Манчестер Юнайтед» потерял ключевого полузащитника

Основной полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выбыл из строя на срок около двух месяцев из-за травмы колена, которую он получил 30 сентября в матче Лиги чемпионов против датского "Ольборга" (3:0). По словам главного тренера "МЮ" сэра Алекса Фергюсона, Скоулз повредил связки колена, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. Футболист был вынужден покинуть поле уже на 16-й минуте встречи. Вместо него в игру вступил Райан Гиггз. Кроме того, во втором тайме матча с "Ольборгом" травму голеностопа получил форвард "Манчестера" Уэйн Руни. Повреждение Руни оказалось не таким серьезным, как у Скоулза, но он может пропустить матч седьмого тура чемпионата Англии против "Блэкберна" (4 октября). "Манчестер Юнайтед" добился выездной победы над "Ольборгом" благодаря голу Руни на 22-й минуте и двум мячам Димитара Бербатова во втором тайме. Для болгарского нападающего эти голы стали первыми в составе "МЮ". После двух туров Лиги чемпионов "Манчестер" с четырьмя очками делит первое-второе места в группе Е с испанским "Вильярреалом". "Ольборг" и шотландский "Селтик" набрали по одному очку.