НХЛ. От Хабибуллина отказались все клубы

Ни одна из команд НХЛ не захотела подписать контракт с российским вратарем Николаем Хабибулиным, который 29 сентября был выставлен на драфт отказов клубом "Чикаго Блэк Хокс", сообщает Chicago Tribune. Таким образом, "Чикаго" придется платить голкиперу предусмотренную его соглашением зарплату - 6,75 миллиона долларов в год. Хабибулин, до окончания контракта которого остается один год, является одним из самых высокооплачиваемых хоккейных вратарей в мире. Однако тренерский штаб "Чикаго" не видит россиянина в роли основного голкипера. В июле 2008 года "Блэк Хокс" заключил контракт с канадским вратарем Кристобалем Юэ (зарплата - 5,6 миллиона долларов в год), который считается главным претендентом на место в воротах команды. Возможность подписания контракта с Хабибулиным рассматривало руководство клуба "Оттава Сенаторс", но зарплата россиянина оказалась слишком высокой для канадцев. Теперь "Чикаго" может отправить Хабибулина в фарм-клуб. Кроме того, по данным газеты «Советский спорт», вратарю поступило несколько предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главным претендентом на подписание контракта с голкипером, по информации издания, является магнитогорский "Металлург".