Исинбаева: Моя цель – побить рекорд Сергея Бубки

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что намерена побить рекорд Сергея Бубки по числу мировых рекордов. "Я хотела очень хорошо выступить в этом сезоне, поскольку в конце прошлого и начале нынешнего года пошли разговоры, что я не смогу улучшить свои результаты, и дни моего лидерства в прыжках с шестом сочтены. Это меня немного разозлило. Моя цель в настоящий момент — побить результат Сергея Бубки, установившего за карьеру 35 мировых рекордов", — приводит слова Исинбаевой издание «Спорт Экспресс».