Велоспорт. Попович: Команде невыгодно со мной расставаться

Украинский велогонщик Ярослав Попович заявил, что, несмотря на появившиеся слухи, карьеру он заканчивать не собирается. "То, что я карьеру не заканчиваю, это сто процентов. А насчет увольнения... Я созванивался с менеджерами команды, так они меня заверяли, что ничего подобного никому не рассказывали", — заявил Попович. Также Ярослав считает, что основания для его увольнения могут быть только у директора генерального спонсора команды. "У руководства "конюшни" ко мне претензий нет. Основания могут быть разве что у директора нашего генерального спонсора, потому что он ничего не понимает в велоспорте. У меня контракт с "Сайленс-Лотто" еще на два года, так что команде невыгодно со мной расставаться, ведь придется все это время платить мне зарплату", — цитирует велогонщика газета «Сегодня».