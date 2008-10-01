Звезды футбола борются с ожирением

Звезды мирового футбола приняли участие в создании книги о борьбе с детским ожирением. Футболисты Стивен Джеррард, Тьерри Анри, Руд ван Нистелрой, Мирослав Клозе, Барри Фергюсон, а также тренер Фабио Капелло поделились рецептами блюд, которые, по их мнению, должны употреблять дети, пишет «Лента.ru» со ссылкой на английское издание Daily Telegraph. Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джеррард советует есть морского карася, форвард "Барселоны" и сборной Франции Тьерри Анри - рис по-кубински, форвард "Реала" и сборной Голландии ван Нистелрой - лосось на гриле с дольками чеснока и овощами, капитан "Глазго Рейнджерс" Фергюсон - фруктовый салат, а форвард "Баварии" и сборной Германии Клозе - омлет. Итальянский тренер Капелло, возглавляющий сборную Англии, посоветовал детям употреблять в пищу пасту (макароны) по-сицилиански. Своими рецептами здоровой пищи поделились еще несколько известных футболистов. Согласно исследованию, проведенному в 2006 году, ожирением страдают около 30 процентов детей в возрасте от 2 до 15 лет. У взрослых этот показатель составил около 25 процентов.