Джудович: «Спартак» играет честно

Защитник "Спартака" из Нальчика Миодраг Джудович прокомментировал историю с баннером, который вывесили болельщики красно-белых на матче 23-го тура против "Луча-Энергии". "Мы ходили в шоке после игры с "Москвой", когда узнали, что наши болельщики хотели какие-то баннеры развесить на стадионе с текстом вроде "Мы сердце команды, а вы ее душу продали". Так, по-моему, было написано, я точно не знаю. Вся эта история началась после домашней игры с "Локомотивом". В тот день за матчем я наблюдал сидя на трибуне в 18 секторе. Не понимаю, если кто нормально смотрел игру, то, как можно говорить, о каких-то договорняках. Поэтому, после игры с "Москвой", когда услышали об акции некоторых болельщиков, стало тяжело и неприятно на душе. Честно говоря, были разочарованы. Да, я понимаю, мы давно здесь не выигрывали, не показываем лучшей игры, но все равно играем честно, и могу об этом сказать в глаза", — приводит слова Джудовича корреспондент Чемпионат.ру Олег Хашукаев.