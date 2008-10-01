«Тоттенхэм» находится в кризисе из-за Аршавина

Бывший наставник сборной Англии и клуба "Тоттенхэм Хотспур" Терри Венейблс считает, что нынешний кризис этой лондонской футбольной команды связан с отсутствием в ее рядах Андрея Аршавина. Именно неспособность "шпор" заключить контракт с российским форвардом, по мнению известного тренера, и определила, в конечном счете, уязвимость линии нападения клуба, который прочно обосновался в подвале турнирной таблицы премьер-лиги. "Аршавин был бы прекрасным партнером выступающего сейчас за "Тоттенхэм" Романа Павлюченко, и они, несомненно, составили бы отличную, с международным опытом линию нападения", - цитирует Венейблса ИТАР-ТАСС. "Шпоры" и "Зенит" в ходе длительных переговоров не сумели найти компромисс в отношении суммы контракта Аршавина, и лондонцы, в конце концов, сумели приобрести лишь половину "ударного нападения" в лице Павлюченко. Ситуацию в "Тоттенхэме" усугубляет то, что оба нападающих "шпор" - Павлюченко и Даррен Бент играют в однотипный футбол и не могут выступать вместе.