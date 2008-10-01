Гвардиола: «Шахтер» - серьезный противник

Главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола с опаской смотрит на предстоящий гостевой матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". "Игра с "Шахтёром" очень важна. Безусловно, она влияет на подготовку к матчам примеры. Я уважаю "Шахтёр". Это серьёзный противник, который достиг практически всего в украинском футболе. Донецкий клуб играет уверенно, к тому же, этой командой руководит серьёзный наставник. Выиграть у "Шахтёра" в Донецке практически невозможно, но мы сделаем всё, чтобы испортить им настроение. Хорошо, что у нас за плечами четыре победы. Но прошлое в футболе ничего не значит, нужно думать о завтрашнем дне. Победы прошлого — это здорово, но не более чем воспоминание", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт донецкого клуба. Встреча "Шахтер" - "Барселона" пройдёт в среду в Донецке и начнётся в 22:45 мск, сообщает Чемпионат.ру.