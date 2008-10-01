Маннингер: я не разочарован нашей игрой с БАТЭ

Голкипер "Ювентуса" Алекс Маннингер отдал должное белорусскому БАТЭ и сказал, что удовлетворён ничьей с дебютантом Лиги чемпионов в рамках второго тура группового этапа турнира. "Не могу сказать, что сильно разочарован, ведь в первом тайме БАТЭ играл очень хорошо. Хозяева поначалу имели преимущество, особенно ярко они выглядели в стартовые 25 минут. Мы ещё хорошо отделались, что ушли на перерыв при счёте 2:2. После перерыва у нас были шансы забить победный мяч, однако не получилось. О недооценке соперника не может быть и речи. Мы смотрели видеозаписи игр с участием БАТЭ и имели хорошее представление о белорусском клубе", — приводит слова Маннингера Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт УЕФА.