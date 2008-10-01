Лаудруп: Цель «Спартака» - Кубок УЕФА

В среду в Тарасовке состоялась пресс-конференция с участием главного тренера московского "Спартака" Микаэля Лаудрупа, на которой он заявил, что главной целью команды является выход в весеннюю стадию Кубка УЕФА. "Сейчас мы выполнили основную задачу в Кубке России и вышли в четвертьфинал, в связи с этим осталось две задачи на этот сезон, к каждому матчу надо готовиться отдельно. Если команда попадет в групповой этап Кубка УЕФА, то главной задачей для нас станет выход в весеннюю стадию турнира. В чемпионате России "Спартак" будет бороться до самого последнего матча", — передаёт слова Лаудрупа корреспондент Чемпионат.ру Лев Савари.