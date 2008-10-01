Суркис: На стадионе в Днепропетровске уменьшим ширину сидений

Президент федерации футбола Украины Григорий Суркис, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в УНИАН, сообщил, что новый стадион в Днпропетровске «Арена Днепр», который претендует на прием матча Евро-2012, отвечает требованиям УЕФА. Григорий Суркис, в частности, сказал: «Сегодня брутто на этом стадионе – 31 тысяча мест, нетто – около 28 тысяч. Для того, чтобы привести арену в соответствие тем обязательствам, которые мы на себя взяли, в некоторых секторах необходимо будет уменьшить ширину сидений с 50-ти до 45-ти сантиметров. Все работы будут выполнены в необходимые сроки».