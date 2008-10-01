Тарпищев: В женской части турнира – первая десятка мирового рейтинга

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о предстоящем турнире «Кубок Кремля». «Мы очень рады, что в женской части турнира собралась почти вся первая десятка мирового рейтинга, так как не на каждом турнире «Большого шлема» удаётся собрать такой состав участников» – передаёт слова Тарпищева корреспондент «Газета.Ru». - Ана Иванович попросила у нас wild card. По поводу мужского турнира - очень приятно, что согласился приехать Тсонга. Призовой фонд турнира в этом году составит $2,5 млн».