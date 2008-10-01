Валуев перенес бой из-за Кличко и Поветкина

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев перенес свой очередной бой с 13 на 6 декабря 2008 года. Изменение даты поединка связано с тем, что на 13 декабря запланирован бой между украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным. Команда Валуева решила "не создавать ненужную конкуренцию", пишет «Лента.ru» со сслкой на издание "Спорт день за днем". Менеджер Валуева Борис Димитров отметил, что бой с участием его клиента будет транслироваться на канале ARD, а поединок Кличко - Поветкин - на канале ZDF. По словам Димитрова, перенос боя Валуева с 13 на 6 декабря даст зрителям возможность увидеть два интересных поединка. Менеджер российского боксера рассказал также, что, скорее всего ("на 90 процентов"), соперником Валуева станет австралиец Кали Миан. Валуев владеет титулом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), а Миан занимает в рейтинге этой организации третье место. Контракт на бой должен быть подписан на следующей неделе. Российский боксер начнет подготовку к поединку в Японии, куда он должен вылететь 11 октября. В середине ноября россиянин на несколько дней вернется в Санкт-Петербург, после чего отправится в Германию. В каком немецком городе состоится бой Валуев - Миан, пока неизвестно.