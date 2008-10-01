Пловчиха умерла на дистанции

Индийская пловчиха Шампа Дас скончалась во время заплыва на десять километров. Спортсменка преодолела девять километров дистанции, когда ей стало плохо. Врачам не удалось спасти жизнь Дас, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на DNA. Несчастный случай произошел в понедельник, 29 сентября, но первые сообщения о нем появились 1 октября. Пловчиха, которой было 26 лет, принимала участие в соревнованиях впервые после того, как пять лет назад ушла из спорта. Перед началом заплыва она прошла все необходимые тесты, и врачи разрешили ей выйти на дистанцию. В прошлом Дас выигрывала титул чемпионки Индии и планировала вернуть себе звание лучшей пловчихи страны на дистанции десять километров