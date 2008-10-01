Скандал с «возрастом китайских гимнасток» потушили

Международная федерация гимнастики (FIG) закрыла дело о возрасте членов женской сборной Китая по спортивной гимнастике, завоевавшей золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По итогам разбирательства, продолжавшегося около полутора месяцев, FIG подтвердила, что китайским гимнасткам на момент проведения соревнований было не менее 16 лет. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. По правилам, гимнастки младше 16 лет не имеют права принимать участие в Олимпиаде. Соперники и независимые эксперты неоднократно обвиняли женскую сборную Китая в том, что некоторые ее спортсменки выступают на Олимпиаде незаконно. В официальном заявлении FIG сказано, что федерация получила от Китайской гимнастической ассоциации все необходимые документы, подтверждающие возраст гимнасток, участвовавших в Играх-2008. В то же время, FIG продолжит разбирательство по делу о возрасте китайских гимнасток, принимавших участие в Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Речь идет о Дун Фансяо и Ян Юнь. В блоге Дун указано, что она родилась в год Быка по восточному гороскопу. Год Быка длился с 20 февраля 1985 года по 8 февраля 1986 года. Таким образом, если верить блогу спортсменки, во время Олимпиады-2000 ей было от 14 до 15 лет. Ян в июне 2007 года заявила в интервью одному из государственных китайских телеканалов, что во время сиднейской Олимпиады ей было 14 лет. Впоследствии Ян сказала, что ее неправильно поняли. Отметим, во время Олимпиады-2008 глава медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) профессор Арне Юнгквист завил, что в настоящее время не существует методик, которые позволяли бы точно определить возраст спортсменок.