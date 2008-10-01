Победа «Зенита» в Кубке УЕФА куплена на деньги бандитов

Представители тамбовской преступной группировки заявили, что победа питерского "Зенита" в Кубке УЕФА 2008 года была куплена на деньги этой криминальной организации. По словам преступников, они обеспечили победы "Зенита" в матчах с "Баварией" и "Глазго Рейнджерс", дав взятки в размере 20-40 миллионов евро, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP и испанскую газету АВС. Информация о даче взяток была получена испанской полицией, которая прослушивала телефонные разговоры главаря тамбовской группировки Геннадия Петрова и еще одного члена банды. Преступники говорили о том, что им удалось подкупить игроков и руководство "Баварии" и "Глазго Рейнджерс". Полицейским пока не удалось установить, действительно ли члены тамбовской группировки выходили на связь с представителями немецкого и шотландского клубов. В ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/08 "Зенит" победил "Баварию" в Санкт-Петербурге со счетом 4:0 и по сумме двух встреч вышел в финал. В финале, состоявшемся 14 мая в Манчестере, питерский клуб обыграл "Глазго Рейнджерс" со счетом 2:0. В июне 2008 года испанская полиция в ходе операции "Тройка" задержала 20 членов тамбовской группировки, семеро из которых позднее были отпущены. У преступников было изъято более 200 тысяч евро наличными, а на их счетах власти заморозили около 12 миллионов евро.