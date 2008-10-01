Форвард «Зенита» ведет переговоры с «Баварией»

Нападающий питерского "Зенита" Павел Погребняк рассказал, что он ведет переговоры о переходе в мюнхенскую "Баварию". По словам Погребняка, он давно мечтает играть за немецкую команду, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Переход форварда сборной России может состояться не раньше января 2009 года, когда в Европе откроется трансферное окно. 24-летний Погребняк отметил, что он внимательно следит за немецким футболом, а кроме "Баварии" из клубов этой страны ему нравится дортмундская "Боруссия". Отметим, что 29 сентября советник президента "Зенита" Константин Сарсания заявил, что в ближайшее время Погребняк подпишет с питерским клубом новый контракт.