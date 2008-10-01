КХЛ рассекретила информацию о зарплате хоккеистов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала зарплатные бюджеты клубов. Как говорится в заявлении пресс-службы КХЛ, информация о зарплате игроков разглашается впервые в истории российского хоккея. Решение о раскрытии данных было принято 2 августа 2008 года на заседании совета директоров КХЛ, передает «Лента.ru». Ранее сообщалось, что КХЛ сделает доступной информацию о зарплате, а также сроках контракта каждого хоккеиста, однако в действительности стала известна только величина зарплатного фонда всех клубов. КХЛ в своем заявлении ссылается на закон, согласно которому предоставление сведений о вознаграждении каждому конкретному игроку возможно только с его письменного согласия. По состоянию на 1 октября, больше всего на зарплаты игроков тратит ярославский "Локомотив". Сумма зарплат хоккеистов этого клуба составляет 482,5 миллиона рублей в год. На втором месте по величине зарплатного фонда находится омский "Авангард". Клуб, за который выступает знаменитый чешский форвард Яромир Ягр, платит своим игрокам 442,8 миллиона рублей в год. Какую часть этой суммы составляет зарплата Ягра, не уточняется. На третьем месте - подмосковный "Атлант". Его хоккеисты суммарно зарабатывают почти 439 миллионов рублей в год. Меньше других клубов на зарплаты тратят воскресенский "Химик" (111,1 миллиона рублей в год), а также рижское и минское "Динамо" (150 и 112,5 миллиона рублей соответственно). По регламенту КХЛ, совокупный доход хоккеистов основной команды по итогам сезона не должен превышать предельный размер, установленный на уровне 620 миллионов рублей.