Федерация бокса Украины уволила своего вице-президента

Во время очередной конференции Федерации бокса Украины (ФБУ), состоявшейся 26 сентября в Евпатории, было принято решение отстранить вице-президента ФБУ Дмитрия Елисеева от занимаемой им должности. В пресс-службе ФБУ рассказали о том, что Елисеева сняли "под предлогом непосещения исполкомов ФБУ и активной деятельности, связанной с профессиональным боксом", передает Чемпионат.ру. Также бывшему вице-президенту поставили в вину то, что облспортуправление Донецкой области не смогло проконтролировать участие Исмаила Силлаха в Олимпийских играх 2008 года. Напомним, что допинг-проба Исмаила дала положительный результат, вследствие чего он был дисквалифицирован. В спортклубе Елисеева подобную мотивировку отставки считают надуманной: "Процедура самой конференции, на которой выносятся такие вопросы, была нарушена. Хотя Елисееву и заявили, что данное решение было вынесено через исполком и совет, как это и положено по уставу, но в повестке дня этого нет, и лично Дмитрию Васильевичу ничего не было известно. Все действия были проведены за спиной, в обход действующего законодательства и устава". Дмитрий Елисеев заявил о намерении оспорить правомерность решения о снятии его с занимаемой должности в судебном порядке.