Титов: Если буду нужен «Спартаку» - вернусь

Полузащитник «Химок» Егор Титов прокомментировал заявление генерального директора «Спартака» Валерия Карпина о том, что в случае вылета подмосковной команды из премьер-лиги, бывший капитан красно-белых может вернуться в клуб. «Очень приятно слышать это из уст Валерия Карпина. Если я буду нужен «Спартаку», я с удовольствием вернусь. Но сейчас я игрок команды «Химки». Я благодарен губернатору области Громову, генеральному директору клуба Щеглову, главному тренеру команды Юрану за то, что они доверили мне место в команде. Пункт в контракте, позволяющий мне покинуть «Химки» в случае, если клуб вылетит из премьер-лиги, действительно есть, но сейчас подобные варианты мне даже не приходят в голову. «Химки» ни в коем случае не должны вылететь. И я приложу все усилия, чтобы помочь команде сохранить прописку в элите нашего футбола. Шансы, я считаю, хорошие! У нас впереди еще семь матчей, нужно набирать очки. Кроме того, нам предстоит сыграть еще две ключевые встречи – с «Лучом» и «Томью». Я бы не сказал, что поражение от «Терека» в последнем туре было закономерно. Однако играть в футбол в том болоте, какое было вместо газона в Грозном, просто невозможно. Я первый раз в жизни смотрел футбол с поля: мяч летал над головой туда-сюда, но осмысленно создавать что-то было абсолютно нереально», – сказал Титов в интервью «Комсомольской правде».