Ахметов: Мы расстанемся с Луческу по-мужски

Накануне игры с Барселоной президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в клубе, передает «Спорт Экспресс». Нынешнее состояние команды, набравшей в первых 9 турах УПЛ 9 очков, стало большой неожиданностью для Рината Ахметова: "Как снег на голову. Не было ничего, что бы ее предвещало. Те же игроки, тот же тренер - и на тебе". Однако, по мнению президента действуюших Чемпионов Украины, Шахтер - команда, которой под силу прервать эту цепочку неудач. Ахметов попросил не делать поспешных выводов, команда должна сыграть еще 5 матчей в Лиге Чемпионов, закончить первый круг Чемпионата Украины. Только тогда можно будет принимать решение относительно дальнейшей судьбы Мирчи Луческу в клубе. Если же Шахтер не выйдет в плей-офф, руководство клуба примет соответствующие меры. Ринат Ахметов пообещал: "Мы расстанемся с тренером достойно, по-мужски и навсегда останемся друзьями, ибо то, что сделал Луческу в Донецке, переоценить невозможно". Ахметов также раскритиковал игроков команды, недовольных своим нынешним положением в клубе: "Они должны сегодня не ныть или тихо злословить, а выходить на поле и, образно говоря, умирать. Умирать в равной степени как за команду Шахтер, так и за тренера Луческу". Поединок второго тура Лиги Чемпионов между донецким Шахтером и испанской Барселоной, который пройдет в среду, 1 октября, будет обслуживать судейская бригада из Англии.