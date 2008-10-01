Велоспорт. Армстронгу предлагают очистить свое имя от подозрений

Глава Французского антидопингового агентства (AFLD) Пьер Бордри предложил знаменитому американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу провести повторный анализ допинг-проб, взятых у спортсмена во время "Тур де Франс" 1999 года, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство DPA. По словам Бордри, для Армстронга это шанс очистить свое имя от подозрений в применении допинга. В 2005 году французская газета L'Equipe сообщила, что в анализах мочи спортсмена, взятых в 1999 году, были обнаружены следы запрещенного препарата эритропоэтина. Международный союз велосипедистов (ICU) провел расследование инцидента, по итогам которого был представлен доклад, доказывающий невиновность Армстронга. Ни одна из проб B, взятых у гонщика во время "Тур де Франс"-1999, не вскрывалась. Сам спортсмен всегда отрицал, что когда-либо употреблял допинг. В 1999 году Армстронг впервые выиграл "Тур де Франс". После этого американец становился победителем самой престижной веломногодневки еще шесть раз. В 2005 году после очередной победы на "Тур де Франс" Армстронг объявил о завершении карьеры. 9 сентября 2008 года в интервью изданию Vanity Fair американский велогонщик сообщил, что вернется в велоспорт. 24 сентября Армстронг официально присоединился к команде "Астана", спонсируемой казахскими бизнесменами. Первой гонкой Армстронга в 2009 году станет Tour Down Under, которая пройдет в Австралии с 20 по 25 января. По словам Армстронга, он намерен выиграть "Тур де Франс" - 2009. Одной из причин возобновления карьеры американец назвал желание доказать, что он никогда не применял допинг для улучшения спортивных результатов.