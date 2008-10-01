Гандбол. Силу нового наставника сборной России проверит Украина

Дебют Николая Чигарева на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу состоится в товарищеских матчах с командой Украины, после которых его подопечные проведут игры отборочного турнира чемпионата Европы против соперников из Боснии и Швейцарии. "Во вторник мы договорились с украинской федерацией, что их сборная, которая также готовится к отбору на Европу, приедет к нам и проведет две товарищеские игры, 24 октября в Новогорске и 25 октября в Чехове. А сбор нашей национальной команды начнётся на базе в Новогорске 22 октября. В двух матчах с Украиной я постараюсь посмотреть как можно больше кандидатов, чтобы выбрать из них тех игроков, которые сыграют с Боснией и Швейцарией", — приводит слова Чигарёва Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт Союза гандболистов России.