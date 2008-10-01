«Интер» опровергает шутку Моуриньо

Миланский "Интер" сделал официальное заявление, в котором опроверг информацию о том, что ежегодная зарплата наставника команды Жозе Моуринью составляет ? 14 млн. На пресс-конференции во вторник португальский специалист заявил, что зарабатывает не ? 9 млн, а ? 11 млн, не считая ? 3 млн доходов от рекламы. "Моуринью просто пошутил. Ни одна из указанных им сумм не соответствует действительности. Он получает гораздо меньше", — цитирует официального представителя "Интера" Чемпионат.ру со ссылкой на Channel4.