«Шахтер» проиграл «Барселоне»

Состоялся матч между командами «Шахтера» и «Барселоны». Украинцы проиграли. Результаты игры: «Шахтер» – «Барселона» – 1:2 «Шахтер»: Пятов, Хюбшман, Шевчук, Чигринский, Ищенко, Дуляй (Левандовски, 93), Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 86), Срна, Адриано (Селезнев, 72), Брандау. «Барселона»: Вальдес, Даниэль Алвес, Пуйоль, Маркес, Пике, Туре, Кейта (Гудйонсен, 81), Иниеста, Хави Эрнандес, Анри (Месси, 60), Это'O (Боян Кркич, 74). Голы: Илсиньо (45) – Месси (87), Месси (94). Предупреждения: Срна (47), Фернандиньо (58), Чигринский (69), Брандау (88) – Хави Эрнандес (41), Кейта (78), Иниеста (92).

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