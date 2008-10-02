Лига чемпионов. Результаты всех матчей

Состоялись матчи Лиги чемпионов второго тура. Их результаты: Группа А ЧФР Румыния – Челси Англия – 0:0 (0:0) ЧФР: Стэнчою, Тони, Каду, де Соуза, Перейра, Мурешан, Дани, Дубарбир, Трикэ (Диди, 89), Кулио, Коне. ЧЕЛСИ: Чех, Бозингва, Алекс, Терри, Бридж, Оби Микел, Калу (Анелька, 46), Баллак, Лэмпард, Малуда (ди Санто, 74), Дрогба (Беллетти, 58). Бордо Франция – Рома Италия – 1:3 (1:0) Голы: 1:0 – Гуркюфф (18), 1:1 – Вучинич (64), 1:2 - Баптиста (71), 1:3 – Баптиста (83). БОРДО: Вальверде, Шальме, Энрике, Диавара, Жюрьетти (Гуффран, 78), Диарра, Фернандо, Обертан (Планюс, 40), Гуркюфф, Жюсси (Вендел, 37), Шамах. РОМА: Дони, Сисиньо, Мексес, Пануччи, Риисе, Де Росси, Таддеи, Перротта, Аквилани (Окака Чука, 63), Менез (Баптиста, 51), Вучинич (Бриги, 84). Группа В Анортосис Кипр – Панатинаикос Греция – 3:1 (2:1) Голы: 1:0 – Сарриехи (11, автогол), 2:0 – Добрашинович (15), 2:1 - Салпингидис (28, пенальти), 3:1 - Тахер (78). АНОРТОСИС: Бечай, Константину, Кацавакис, Николау, Лейвакабесси, Деллас, Добрашинович, Паулу Кошта (Бардон, 46), Лабан, Савио (Панаги, 82), Сосин (Тахер, 64). ПАНАТИНАИКОС: Галинович, Винтра, Сарриехи, Гумас, Спиропулос, Мун (Соуза, 67), Христодулопулос (Иваншиц, 72), Жилберто (Циолис, 80), Марсело Маттос, Клейтон, Салпингидис. Интер Италия – Вердер Германия – 1:1 (1:0) Голы: 1:0 - Майкон (13), 1:1 – Писарро (62). ИНТЕР: Жулио Сезар, Майкон, Кордоба, Матерацци (Бурдиссо, 20), Х.Дзанетти, Станкович (Куарежма, 72), Камбьяссо, Мунтари, Адриано (Крус, 78), Ибрагимович, Балотелли. ВЕРДЕР: Визе, Пасанен, Мертезакер, Налдо, Предль (Фриц, 86), Фрингс, Бауманн, Озил (Йенсен, 82), Диего, Писарро, Розенберг (Хант, 78). Группа С Шахтер Украина – Барселона Испания – 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – Илсиньо (45), 1:1 – Месси (87), 1:2 – Месси (90+4). ШАХТЕР: Пятов, Илсиньо (Виллиан, 86), Чигринский, Ищенко, Шевчук, Срна, Дуляй (Левандовски, 90+3), Гюбшман, Фернандиньо, Луис Адриано (Селезнев, 72), Брандао. БАРСЕЛОНА: Вальдес, Д.Алвес, Маркес, Пике, Пуйоль, Яя Туре, Кейта (Гудьонсен, 81), Хави, Анри (Месси, 60), Иньеста, Это'О (Кркич, 74). Спортинг Португалия – Базель Швейцария – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 - Романьоли (55), 2:0 – Дерлей (86). СПОРТИНГ: Руи Патрисиу, Абел, Тонел, Полга, Грими, Моутинью, Рошембак (Вукчевич, 46), Мигел Велозу, Романьоли (Перейринья, 87), Дерлей, Поштига (Янник, 73). БАЗЕЛЬ: Костанцо, Дзанни, Ферати, Абрахам, Сафари, Карлитуш, Хюггель, Гясула, Чипперфилд (Перович, 82), Хелаберт (Эргич, 60), Штреллер (Мустафи, 79). Группа D Ливерпуль Англия – ПСВ Голландия – 3:1 (2:0) Голы: 1:0 – Кюйт (4), 2:0 – Кин (34), 3:0 – Джеррард (76), 3:1 – Куверманс (78). ЛИВЕРПУЛЬ: Рейна, Арбелоа, Фабио Аурелио, Каррагер, Шкртел, Джеррард (Бабел, 82), Хаби Алонсо, Риера (Бенаюн, 68), Кюйт, Кин (Лукас Лейва, 76), Торрес. ПСВ: Исакссон, Кромкамп, Марселлис, Бреше (Питерс, 46), Сальсидо, Симонс, Мендес (Джуджак, 76), Кулина, Вуйтенс (Куверманс, 60), Баккал, Амрабат. Атлетико Испания – Марсель Франция – 2:1 (2:1) Голы: 1:0 – Агуэро (4), 1:1 - Ньянг (16), 2:1 – Рауль Гарсия (22). АТЛЕТИКО: Франко, Перния, Хейтинга, Уйфалуши, Переа, Рауль Гарсия, Пауло Ассунсао, Мигель (Луис Гарсия, 82), Макси Родригес (Банега, 82), Синама-Понголь (Манише, 67), Агуэро. МАРСЕЛЬ: Манданда, Тайво, Хилтон, Боннар, Эрбате (Зюбар, 46), Шейру, Сана, Зиани, Бен Арфа (Зенден, 51), Вальбуэна (Коне, 76), Ньянг. 30 сентября Группа E Ольборг Дания – Манчестер Юнайтед Англия – 0:3 (0:1) Голы: 0:1 – Руни (22), 0:2 – Бербатов (55), 0:3 – Бербатов (79). ОЛЬБОРГ: Заза, Богелунд, Олферс, Бошам (Кака, 38), Педерсен, Аугустинуссен, Рисгорд, Курт, Юханссон, Эневолдсен, Сагановски. МЮ: ван дер Сар, Рафаэль (У.Браун, 66), Р.Фердинанд, Видич, Эвра, К.Роналду, Скоулз (Гиггз, 16), О'Ши, Нани, Бербатов, Руни (Тевес, 59). Вильярреал Испания – Селтик Шотландия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Сенна (67). ВИЛЬЯРРЕАЛ: Д.Лопес, Анхель, Гонсало, Годин, Капдевила, Касорла (Кани, 90), Сенна, Эгурен, Пирес (Бруно, 83), Х.Льоренте, Росси (Ибагаса, 77). СЕЛТИК: Боруц, Уилсон, Колдуэлл, Макманус, Нейлор, Накамура (Робсон, 74), С.Браун, Мэлоуни (Макдоналд, 72), Хартли (Хесселинк, 82), Макгиди, Самарас. Группа F Фиорентина Италия – Стяуа Румыния – 0:0 (0:0) ФИОРЕНТИНА: Фрей, Йоргенсен (Дзаури, 46), Гамберини, Дайнелли, Варгас, Альмирон (Кузманович, 74), Фелипе Мело, Монтоливо (Паццини, 81), Сантана, Джилардино, Муту. СТЯУА: Сапата, Огэрару, Гионя, Д.Гоян, Марин, Николицэ, Рэдой, Ловин, Семеду (Калетанос, 90+3), Морено (Т.Гомеш, 87), Станку (Секей, 77). Бавария Германия – Лион Франция – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 - Демичелис (25, автогол), 1:1 – Зе Роберто (52). БАВАРИЯ: Рензинг, Лусио, Оддо, Брено, Лам, Швайнштайгер, Демичелис, Зе Роберто, Рибери (Боровски, 82), Клозе, Тони. ЛИОН: Льорис, Ревейер, Бодмер, Крис, Менса, Жуниньо (Бумсонг, 87), Тулялян, Макун, Гову (Эдерсон, 36), Фред (Мунье, 75), Бензема. Группа G Арсенал Англия – Порту Португалия – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – ван Перси (31), 2:0 - Адебайор (40), 3:0 – ван Перси (48), 4:0 – Адебайор (71, пенальти). АРСЕНАЛ: Альмуния, Санья, К.Туре, Галлас, Клиши, Уолкотт (Вела, 72), Фабрегас, Денилсон, Насри (Эбуэ, 65), ван Перси (Бендтнер, 65), Адебайор. ПОРТУ: Элтон, Сапунару, Б.Алвеш, Роланду, Бенитес, Гарин, Коста, Фернандо (Л.Гонсалес, 46), Мейрелеш (Халк, 64), Родригес (Кандеяш, 79), Лисандро. Фенербахче Турция – Динамо Киев Украина – 0:0 (0:0) ФЕНЕРБАХЧЕ: Демирел, Генюл, Лугано, Роберто Карлос, Эду, Эмре (Борал, 85), Алекс (Йилмаз, 77), С.Шахин, Мальдонадо, Гуиса, Казим-Ричардс. ДИНАМО КИЕВ: Богуш, Эль-Каддури (Несмачный, 62), Диакате, Бетао, Гиоане, Вукоевич, Алиев (Асатиани, 89), Р.Еременко, Михалик, Нинкович, Бангура (Шацких, 46).