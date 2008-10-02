Погребняк ведет переговоры с «Баварией»

Нападающий питерского «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что он ведет переговоры о переходе в мюнхенскую «Баварию». По словам Погребняка, он давно мечтает играть за немецкую команду, сообщает интернет-издание Goal.com. Переход форварда сборной России может состояться не раньше января 2009 года, когда в Европе откроется трансферное окно, сообщает «Спорт.com.ua». 24-летний Погребняк отметил, что он внимательно следит за немецким футболом, а кроме «Баварии» из клубов этой страны ему нравится дортмундская «Боруссия». Отметим, что 29 сентября советник президента «Зенита» Константин Сарсания заявил, что в ближайшее время Погребняк подпишет с питерским клубом новый контракт.