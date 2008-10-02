Туре: «Шахтеру» по силам выйти из группы

Футболист «Басрселоны» Яя Туре после игры Лиги чемпионов против «Шахтера» сообщил о том, что украинской команде по силам выйти из группы. «Думаю, что у «Шахтера» хорошие шансы. Я говорю это вовсе не из-за вежливости. Я играл в Украине и для меня национальный чемпионат этой страны вовсе не чужой, но буду откровенен, «Шахтер», на мой взгляд, действительно имеет больше шансов на общий успех, нежели «Базель» и «Спортинг». С португальской командой мы играли в первом туре группового турнира и с ними «Барсе» будет легче», приводит слова игрока «Газета.Ru».