Грабовский не спас «Торонто» от разгрома

В ночь на четверг в товарищеском матче «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Торонто» со счетом 7:3 (5:1, 1:1, 1:1). 1-0. Штястны (Янссен, Полак), 0:11 2-0. Бойес (Макдональд, Стемпняк), 2:20 3-0. Стемпняк (Макдональд), 11:19 4-0. Ошие (Ткачук, Бэйкс), 11:42 4-1. Грабовский (Хагман, Митчелл), 12:30 5-1. Макдональд (Бойес, Брюер), 13:36 6-1. Стемпняк (Ошие, Макки), 21:56 6-2. Строльман (Хольвег, Деверо), 39:02 6-3. Хагман (Митчелл, Строльман), 51:42 7-3. Перрон (Макки), 59:30-бол В другом матче «Колорадо» обыграл «Даллас» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).