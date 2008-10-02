«Магнитка» проиграла Кубок Виктории за 20 секунд

Магнитогорский «Металлург» проиграл битву за Кубок Виктории «Нью-Йорк Рейнджерс», пропустив шайбу за 20 секунд до конца третьего периода. Впервые с 1991-го года клуб из НХЛ встречался с российской командой. Последняя такая встреча завершилась победой ЦСКА над «Виннипег Джетс», который ныне носит название «Финикс Койотс», информирует «Советский спорт». «Металлург» начал игру активно и не испугавшись грозного соперника пошел вперед. Многие специалисты утверждали, что на руку россиянам может сыграть фактор усталости и плохой физической готовности «рейнджеров». Накануне американцы разгромили «Берн». Первый период остался полностью за «Металлургом», сумевшим забить две шайбы. Во второй двадцатиминутке «Нью-Йорк» стал приходить в себя и атаки становились все опаснее и опаснее. Великолепный матч провел Андрей Мезин, не раз спасавший свой клуб от верного гола. «Магнитка» смотрелась не хуже своего соперника и игру вполне можно назвать равной. Заварухин на 31-й минуте удачно подставил клюшку и сделал счет 3:0. Казалось, что россияне контролируют ход игры, но подвели удаления. К концу второго периода американцы включили прессинг и скорость, игроки «Магнитки» стали не успевать и, как следствие, удаляться. К 50-й минуте игры счет был уже равным. Подопечным Белоусова не хватило опыта. Когда казалось, что овертайма не избежать, Маленьких сделал передачу поперек площадки и невольно вывел Каллахана один на один с Мезиным, который принес победу «Нью-Йорку». Кубок Виктории «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Металлург» (Магнитогорск) – 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) Шайбы: Друри, 40 (бол.), 51 (бол.). Фритцше, 46. Каллахан, 60 – Платонов, 2. Маленьких, 19 (бол.). Заварухин, 31 (бол.)