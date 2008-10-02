Экс-тренер «Шинника» возглавил молдавский клуб

Новым тренером кишиневской «Дачии» сегодня стал украинец Роман Пилипчук. Еще летом 41-й специалист входил в тренерский штаб ярославского «Шинника», где он помогал Ивану Ляху, передает «Советский спорт». Интересно, что Пилипчук руководит серебряными призерами прошедшего чемпионата Молдовы еще с конца августа, однако только сейчас ему удалось уладить необходимые формальности с разрешением на работу. В то же время, из-за отсутствия необходимой лицензии формально он занимает в «Дачии» должность ассистента тренера, хоть и выполняет функции главного.