«Вильямс» терпит убытки

Если верить счетам, представленным командой, в 2006-м и 2007-м годах «Вильямс» понесла убытки в размере 88 миллионов евро. Как говорится в совместном официальном заявлении Фрэнка Вильямса и Патрика Хэда, команде пришлось увеличить число банковских займов: «Решение увеличить заем, который дает команде возможность выступать на достойном уровне, было принято с учетом долгосрочного плана развития команды», передает «Советский спорт». Аудитор Грант Тортонт заметил, что надеется на то, что «у «Вильямса» есть ресурсы для будущих выступлений». «Вильямс» дебютировала в Формуле-1 в 1979 году, выиграла 113 Гран При, а в 2005-м прибыль команды составляла 60 миллионов евро. В настоящий момент это единственная команда, за которой не стоит авто-концерн или частный инвестор.