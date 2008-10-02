Гордон принял условия «Чикаго»

Один из лидеров "Чикаго" Бен Гордон все-таки принял квалификационное предложение своего клуба на этот сезон на сумму 6,4 миллиона долларов, информирует «Спорт Экспресс». Ранее сообщалось, что защитник отклонял подобный вариант продолжения своей карьеры, рассчитывая заключить договор на длительный срок. Однако такого предложения от руководства "Буллз" так и не поступило, и игрок был вынужден подписать квалификационный договор. Теперь лучший снайпер "Быков", набиравший в прошлом сезоне 18,6 очка за игру, проведет этот год в составе "Чикаго" без возможности быть обмененным в любой другой клуб НБА, а ближайшим летом станет неограниченно свободным агентом следующим летом.