Тромбетта: ЧФР стал великой командой

Главный тренер румынского ЧФР Маурицио Тромбетта после домашней ничьей (0:0) с "Челси" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов заявил, что его команда стала великой, сообщает «Спорт Экспресс». "Я очень доволен игрой своих футболистов, горжусь ими. Мы добились своей цели, и я счастлив, - сказал итальянский специалист. - Конечно, всегда можно добиться большего, но я чрезвычайно доволен и таким результатом. ЧФР продемонстрировал, что является великой командой!". При этом Тромбетта добавил, что хотя его команда делит первое-второе места в с "Челси", ее задача - занять третье место в группе - не изменилась.