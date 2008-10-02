Джеррард: Приятно забивать перед своими болельщиками

Полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, забивший в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (3:1), свой 100-й гол за "красных", был рад тому, что это событие произошло на родном для команды стадионе, сообщает «Спорт Экспресс». "Здорово, что я забил 100-й гол за "Ливерпуль", но мы выходили на этот матч, чтобы победить и занять лидирующую позицию в группе, - сказал Джеррард. - Когда забиваешь перед своими болельщиками, испытываешь фантастические чувства. В такие моменты приятно говорить им: "Спасибо за поддержку!".