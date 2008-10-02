Геретс: Только чудо поможет нам выйти из группы

После поражения от "Атлетико" (1:2) на группового этапе Лиги чемпионов, ставшего для "Марселя" уже вторым, главный тренер французского клуба Эрик Геретс признался, что он разочарован тем, что его команда, показывая хорошую игру, не набирает очков, сообщает «Спорт Экспресс». "Я расстроен, разочарован, - сказал Геретс на пресс-конференции. - Невероятно. Мы очень прилично провели два матча, но не смогли взять ни одного очка". "Еще не все потеряно, конечно, но я не хочу показаться смешным, - добавил наставник марсельцев. - Учитывая мастерство "Ливерпуля" и "Атлетико", только чудо поможет нам выйти из группы. Выиграть в гостях у ПСВ - реально. В остальном… Будет видно". Отвечая на вопрос о форварде "Атлетико" Серхио Агуэро, Геретс сказал: "Он феноменальный игрок. Он забивает голы оттуда, откуда остальные не могут. Я не могу винить своего защитника в пропущенного голе. Агуэро - магический футболист".