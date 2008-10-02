Луческу: В жизни не видел ничего подобного

После поединка 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2) главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу был весьма эмоционален и расстроен результатом. Румынский специалист отметил, что за весь матч каталонцы не создали ни одного момента, а также подчеркнул, что если бы не досадный эпизод, произошедший на последних минутах и приведший к забитому испанцами голу, его команда имела бы все шансы на выход в плей-офф, сообщает «Спорт Экспресс». - Сразу хочу сказать, что в жизни не видел ничего подобного. Стыдно за весь футбол. И за УЕФА, который отстаивает правила fair-play. Сказать нечего… Все видели то, что произошло, когда мяч вышел за пределы поля. Наши игроки остались стоять на своих местах. Ошибка нашего вратаря - это от нехватки опыта. Но что сделано, то сделано. Я говорю так, потому что от этого зависит моя карьера, и это действительно меня очень сильно волнует. Считаю, матч мы провели хорошо. Наши футболисты уверенно отыграли. "Барселона" - это великая команда, но нужно оставаться профессионалами в любых моментах. Испанская команда в своем национальном чемпионате за игру имеет 20-25 моментов, а вот сегодня они ничего не создали. Мы перекрыли все зоны, поэтому соперник ничего не мог противопоставить. И если бы не то, что произошло на последних минутах, мы бы точно прошли дальше в Лиге чемпионов. Если бы такой эпизод, который был сегодня, произошел в Испании, эту команду не выпустили бы из города. Им было бы не так просто улететь. - Как вы оцениваете действия Чигринского и Ищенко? - Они сыграли хорошо. У Ищенко была только одна ошибка в конце матча, которая привела к атаке соперника. Футболист, который играл во Львове, и тот, который сегодня показал себя в матче с грандом - "Барселоной" - это два разных игрока. Чувствуется значительный рост. - Сейчас нередки напряженные моменты, особенно в конце игры. Может быть, не стоит в таких ситуациях ждать милости соперника и fair play, а играть до конца при любых обстоятельствах? - Наверное, нам еще не хватает опыта. Нас ловят на таких мелочах… Наша команда была не готова к тому, что "Барселона" может так поступить для того, чтобы реализовать свой момент. Мы говорили об этом два дня, вспомнили игру с "Севильей" и другие матчи. Донесли до ребят, что концентрация должна быть супермаксимальной, но произошло то, что вы увидели. У них тоже молодые игроки, но они воспитаны в испанском чемпионате. Нам сложнее быть такими же профессионалами. Можно сравнить ошибку Пятова сегодня с ошибкой Шуста с "Севильей". Я беру всю вину на себя.