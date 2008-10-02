Аштон восстановится до марта

С каждым днем срок восстановления Дина Аштона все больше увеличивается. В первом матче под руководством Джанфранко Дзолы 24-летний нападающий получил травму. Тогда сказали, что он пропустит месяц. После более углубленного расследования врачи вынесли новый вердикт – январь, информирует FOOTBALL.UA. Однако после вчерашней операции на лодыжке ждать возвращения своего основного форварда Дзоле придется минимум до марта. Раньше он не вернется. Напомним, Аштон пропустил весь сезон 2006/2007 из-за перелома голеностопа, а в прошлом чемпионате часто не играл по мелким причинам.