Жигич может вернуться в «Расинг»

Спортивный директор Валенсии Фернандо Гомес говорит, что нападающий команды Никола Жигич может перейти в Расинг. Если его представитель Милан Карас договориться с Расингом об условиях личного контракта, то Никола Жигич вновь может примерять футболку сантандерцев, отмечает FOOTBALL.UA. "На прошлой неделе мы провели беседу и с представителем Жигича, и с Расингом. Все заинтересованы в переходе серба. Теперь осталось договориться только им. Мы ждем". Вполне вероятно, речь сперва пойдет об аренде до конца сезона. Напомним, Жигич перешел в Валенсию летом 2007 года, но не сумел стать действительно важным игроком для команды. выиграли".